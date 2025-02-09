Трамп потребовал у Украины доступ к природным ресурсам

Соединенные Штаты дадут Украине гарантии безопасности только в обмен на доступ к украинским природным ресурсам, заявил президент США Дональд Трамп.

США заключат с властями Украины сделку, чтобы получить доступ к редкоземельным металлам и газу в обмен на гарантии безопасности, сказал Трамп в интервью New York Post.

По его словам, он хотел бы подписать такое соглашение с украинским президентом Владимиром Зеленским после заключения мирного договора между Киевом и Москвой.

Доступ к украинским ресурсам был одним из пунктов «плана победы» Зеленского, который он представил Трампу осенью прошлого года.

Накануне Зеленский заявил, что желание Трампа получить доступ к редкоземельным металлам Украины в обмен на помощь «абсолютно справедливо».

Ранее Трамп заявил, что обсудил по телефону мирное урегулирование на Украине с президентом России Владимиром Путиным.