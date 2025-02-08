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Страны Балтии обрубили «энергомост» с Россией

Источник:
Sibnet.ru
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Электросети Латвии, Литвы и Эстонии отключились от действовавшей с советского времени единой энергосистемы с Россией и Белоруссией.

После выхода стран Балтии из общего «кольца» энергетическая система Калининградской области начала работу в автономном режиме, сообщила пресс-служба Минэнерго РФ. Энергосистема региона была заблаговременно подготовлена к автономной работе.

В настоящий момент суммарная мощность местных электростанций составляет 1,88 ГВт, что более чем в два раза превышает пиковое энергопотребление региона и позволяет в любых обстоятельствах обеспечить энергоснабжение населения.

В Калининградской области работают Калининградская ТЭЦ-2, а также четыре ТЭС: Маяковская, Талаховская, Прегольская и Приморская. Протяженность электросетей составляет свыше 19 тысяч километров.

Эстония, Латвия и Литва анонсировали выход из энергетического кольца с Россией в июле 2024 года. На 9 февраля запланирована синхронизация энергосистем стран Балтии с энергетической сетью Евросоюза.

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Экономика #Недра и ТЭК
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GammiPluh

Инет пестрит полными кадрами, напрягись старче... или ты ждешь на сибнете трупы и расчлененку?

olegsbeglov

В.В. стыдно такое говорить, ведь он управляет уже 25 лет. И образование с медициной - важнейшие институты...

nicollaich

Пупочек не доверяет видосу.Отправить пупочка на передовую.Шоб увидел СВОИМИ глазами.

pepelmetal

Им мозгов не хватает понять что при таком раскладе рагулестан вообще перестанет существовать)?