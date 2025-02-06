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Путин пошутил про отправку коров на Марс

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в Кремле пошутил про безопасную отправку коров на Марс. Трансляция встречи велась в соцсети «ВКонтакте».

«Скажите, сегодняшние, современные радиационно-защитные композиты — они позволят, скажем, коровам долететь до Марса и вернуться? Или зайчикам, или кошкам, или собакам?», — обратился к ученым глава государства.

В ответ одна из лауреатов, Наталья Черкашина из Белгородского государственного технологического университета, рассказала, что российские ученые работают над увеличением радиационной защиты материалов.

«Это я же пошутил насчет коров. Нам здесь коровы нужны. <…> А вот человек-то долетит или просто живой организм с современными радиационно-защитными композитами? Наверное, нет все-таки», — сказал Путин.

Исследователи отметили, что современная наука занимается созданием таких компонентов. В настоящее время имеющиеся материалы рассчитаны на орбиту МКС, для более далеких полетов понадобится другой уровень защиты.

«Далее, на Марс, мы пока не планировали, но все впереди: мы будем продолжать наши исследования, возможно, следующие материалы уже будут более высокоэффективной защитой, наука не стоит на месте», — уточнила Черкашина.

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Топ комментариев

pepelmetal

Нилох видимо и правда решил сделать украину опустошенной, во всех смыслах этого слова

mosquito__2010

сырьевой не придаток. сырьевая не колония не рабов.

volodey19760802

И УкроРейх ещё спорит, что они не колония США...

GammiPluh

У вас не знаю, чей ты там и для кого пишешь даже угадывать не хочется