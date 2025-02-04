СМИ узнали о консенсусе Путина и Трампа по поводу ухода Зеленского

Консенсус президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по поводу замены Владимира Зеленского на посту главы Украины обеспокоил Киев, пишет Politico со ссылкой на украинские источники.

«Соответствие позиций Вашингтона и Москвы по вопросу выборов вызывает беспокойство. Я рассматриваю это как первое доказательство того, что Трамп и Путин согласны в том, что они хотят отставки Зеленского», — рассказал изданию неназванный бывший украинский министр.

Ранее Путин заявил, что Зеленский является нелегитимным лидером и поэтому не может подписывать международные договоры.

«США хотят, чтобы Украина провела выборы, возможно, к концу года, особенно если Киев сможет договориться о перемирии с Россией в ближайшие месяцы», — сказал накануне американский спецпосланник по Украине Кит Келлог.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Следующие выборы киевские власти отменили. Они говорят, что их проведение поставит под угрозу единство страны.