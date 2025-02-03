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Найден регион с наивысшим уровнем потребления алкоголя

Источник:
Sibnet.ru
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Европейский Союз на протяжении последнего десятилетия является регионом с самым высоким уровнем потребления алкоголя в мире, сообщила Всемирная организация здравоохранения на своем сайте.

При этом организация называет модель управления продажей алкоголя в северных странах Европы самым успешным примером, который демонстрирует снижение потребления алкогольных напитков.

В Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции и на Фарерских островах существуют государственные монополии на продажу алкогольных напитков, которые ограничивают доступность алкоголя и минимизируют цели получения прибыли.

Например, в этих странах действуют ограничения на количество торговых точек, часы работы и дни продаж, а также строгий контроль за возрастом покупателей и отсутствие рекламы и скидок на алкогольную продукцию.

В результате страны с государственными монополиями имеют более низкий уровень потребления алкоголя на душу населения и меньшее количество заболеваний и травм, связанных с алкоголем, по сравнению со средними показателями по ЕС.

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Жизнь #Здоровье
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korvinsS

Ты просто мастер перевирать все что угодно

VALGOR

Так ты переживаешь, что он Путину статистику испортит? Экий ты братец "запутинец")))

VALGOR

В твоей статье о массовых побегах не говорится, там один сбежал...

GammiPluh

Видимо правду говорят, это грандиозный распил американского бюджета командой самоходного ДЖО и наркофюрера