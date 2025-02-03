Найден регион с наивысшим уровнем потребления алкоголя

Европейский Союз на протяжении последнего десятилетия является регионом с самым высоким уровнем потребления алкоголя в мире, сообщила Всемирная организация здравоохранения на своем сайте.

При этом организация называет модель управления продажей алкоголя в северных странах Европы самым успешным примером, который демонстрирует снижение потребления алкогольных напитков.

В Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции и на Фарерских островах существуют государственные монополии на продажу алкогольных напитков, которые ограничивают доступность алкоголя и минимизируют цели получения прибыли.

Например, в этих странах действуют ограничения на количество торговых точек, часы работы и дни продаж, а также строгий контроль за возрастом покупателей и отсутствие рекламы и скидок на алкогольную продукцию.

В результате страны с государственными монополиями имеют более низкий уровень потребления алкоголя на душу населения и меньшее количество заболеваний и травм, связанных с алкоголем, по сравнению со средними показателями по ЕС.