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Европейской валюте изменят дизайн

Источник:
Sibnet.ru
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Центробанк Евросоюза выбирает дизайн новых банкнот евро. Один из вариантов оформления купюр предполагает использование портретов значимых культурных деятелей, сообщила пресс-служба европейского регулятора.

В частности, на банкнотах хотят изобразить греческую оперную певицу Марию Каллас, немецкого композитора Людвига ван Бетховена, польско-французскую ученую Марию Кюри, испанского писателя Мигеля де Сервантеса, итальянского художника Леонардо да Винчи.

На обратной стороне купюр разместят изображения культурных объектов — например, знаменитых библиотек или театров. При этом отмечается, что все объекты и знаменитости всех 20-ти стран ЕС попасть на банкноты не смогут.

Альтернативный вариант предполагает использования на лицевой стороне купюр изображений птиц и речных пейзажей. На обратной стороне могут быть использованы изображения зданий различных европейских учреждений.

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