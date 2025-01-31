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Нашелся выигравший миллиард в лотерею россиянин

Источник:
Sibnet.ru
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Обладатель «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото» обратился за выигрышем, сообщила пресс-служба распространителя лотерейных билетов «Столото».

Победитель уже направил по почте пакет документов, необходимый для оформления выигрыша «Новогоднего миллиарда», однако его имя не разглашается, так как по правилам он имеет право остаться анонимным

Розыгрыш «Новогоднего миллиарда» состоялся 1 января 2025 года. По его итогам единственный победитель стал четвертым по счету лотерейным миллиардером в истории «Русского лото».

Известно, что счастливчик приобрел билет на сайте «Столото»,его номер телефона зарегистрирован в Сахалинской области.

В 2024 году приз размером 1 миллиард рублей получил житель Тюмени. В 2023 году победителем новогоднего тиража лотереи «Русского лото» стал слесарь из Нижнего Новгорода. В 2020 года миллиард получила женщина из Подмосковья.

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