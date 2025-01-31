Пассажир поезда Томск — Адлер с ножом напал на попутчиков, мужчину задержали в Новосибирской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале.

Один из пассажиров стал проявлять агрессию к окружающим, ударил ножом мужчину и женщину. Когда состав прибыл на станцию Барабинск в Новосибирской области, к нему были направлены сотрудники полиции. Вагон эвакуировали, затем задержали подозреваемого.

Пострадавшие госпитализированы. В настоящее время им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 105 УК РФ (покушение на убийство).