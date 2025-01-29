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Новые участники придут в шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов»

Ведущие шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» Ляйсан Утяшева и Павел Воля в новом анонс объявили участника команд, что их ждет пополнение.

Во втором выпуске на малое испытание отправились Евгений Давлетшин и Надежда Сысоева. Сысоева проиграла, но оба игрока пожаловались на трудные отношения с сокомандниками и ведущие предложили Давлетшину уступить свое место сопернице, чтобы та отправилась в народную команду.

Интрига осталась сохраненной, и, как решится судьба участников после малого испытания, станет известно в третьем выпуске. Но зрителям подготовили еще один сюрприз: в шоу придут два новых участника, о которых ранее не сообщалось.

В анонсе ведущие сообщают своим командам, что к ним присоединится человек, который еще никогда не участвовал в реалити-шоу.

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