Новые участники придут в шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов»

Ведущие шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» Ляйсан Утяшева и Павел Воля в новом анонс объявили участника команд, что их ждет пополнение.

Во втором выпуске на малое испытание отправились Евгений Давлетшин и Надежда Сысоева. Сысоева проиграла, но оба игрока пожаловались на трудные отношения с сокомандниками и ведущие предложили Давлетшину уступить свое место сопернице, чтобы та отправилась в народную команду.

Интрига осталась сохраненной, и, как решится судьба участников после малого испытания, станет известно в третьем выпуске. Но зрителям подготовили еще один сюрприз: в шоу придут два новых участника, о которых ранее не сообщалось.

В анонсе ведущие сообщают своим командам, что к ним присоединится человек, который еще никогда не участвовал в реалити-шоу.