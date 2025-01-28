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«Период охлажнения»: у виртуальных карт появятся ограничения

Источник:
Sibnet.ru
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Перевод денег
Фото: © Sibnet.ru
Национальная система платежных карт (НСПК) весной 2025 года запустит новый сервис, который ограничит внесение денег на виртуальные карты в «период охлаждения».

Цель нововведения — борьба с новыми мошенническими схемами, пишут «Известия» со ссылкой на НСПК. Крупнейшие банки поддержали инициативу, а некоторые уже самостоятельно внедрили такой способ защиты клиентов.

Виртуальные карты можно сформировать в банковском приложении или в платежных сервисах, например Mir Pay. Они хранятся на том устройстве, на котором были выпущены. К одной физической карте можно выпустить несколько токенов на разных устройствах.

Зачем мошенникам виртуальные карты

Мошенники стали использовать схемы, в которых путем социальной инженерии убеждают людей привязать в свой Pay-сервис новую виртуальную карту и внести на нее наличные через банкомат.

Чаще всего виртуальная карта оформляется в банковском приложении или в платежных сервисах непосредственно перед внесением денег в банкомат. Для ее выпуска достаточно нескольких минут, при этом к одной физической карте можно привязать несколько виртуальных.

Человек зачастую не чувствует подвоха, так как он сам токенизирует карту в своем банковском приложении или в отдельной утилите (например, Mir Pay). У него складывается впечатление, что это его новая карта, которую необходимо срочно пополнить якобы ради «спасения» денег.

Однако после перевода средств жертва теряет свои сбережения, поскольку в реальности мошенники имеют доступ к «безопасной» виртуальной карте. По оценкам Сбербанка, по такой схеме сейчас выводится примерно половина похищаемых средств.

Как будет работать «период охлаждения»

В рамках нового сервиса НСПК начнет передавать кредитным организациям информацию о количестве токенов, заведенных на одну банковскую карту, а также сроке жизни токена. Это позволит банкам эффективно отслеживать и ограничивать внесение наличных на счет через виртуальную карту.

В «период охлаждения» на виртуальную карту будет нельзя внести деньги. Он составит 48 часов с момента выпуска виртуальной карты. Предполагается, что за это время клиент может выйти из-под влияния злоумышленников.

С июля по сентябрь 2024 года мошенники украли у граждан 9,3 миллиарда рублей. Банкам из этих средств удалось вернуть только 11,9%.

«Этого должно хватить, чтобы на жертву обратили внимание родственники, близкие, сотрудники банка и зародили в ней обоснованные сомнения в правильности своих действий», — считает руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Однако банкам предстоит проработать нюансы нового сервиса. Например, при неудачной попытке внесения средств наличные останутся в банкомате и кредитной организации необходимо будет возвращать деньги пользователю. Но даже в этом случае они останутся в безопасности.

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Экономика #Деньги #Аналитика
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