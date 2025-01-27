Евросоюз назвал фиктивными выборы в Белоруссии

Евросоюз считает президентские выборы в Белоруссии
фиктивными. ЕС продолжит вводить санкции против властей страны, говорится в
заявлении главы дипломатии сообщества Каи Каллас и еврокомиссара по расширению
Марты Кос.
«Сегодняшние фиктивные выборы в Белоруссии не были ни
свободными, ни справедливыми. Народ Белоруссии заслуживает реального голоса в
том, кто будет управлять страной», — приводит ТАСС заявление.
В документе подчеркивается, что «решение режима пригласить
Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе / Бюро по демократическим
институтам и правам человека всего за 10 дней до выборов помешало этому
независимому органу получить доступ к ключевым этапам избирательного процесса».
ЕС «продолжит вводить ограничительные и целенаправленные
меры против режима, одновременно оказывая финансовую поддержку гражданскому
обществу, белорусским демократическим силам в изгнании и белорусской культуре»,
сказано в документе.