Евросоюз назвал фиктивными выборы в Белоруссии

Евросоюз считает президентские выборы в Белоруссии фиктивными. ЕС продолжит вводить санкции против властей страны, говорится в заявлении главы дипломатии сообщества Каи Каллас и еврокомиссара по расширению Марты Кос.

«Сегодняшние фиктивные выборы в Белоруссии не были ни свободными, ни справедливыми. Народ Белоруссии заслуживает реального голоса в том, кто будет управлять страной», — приводит ТАСС заявление.

В документе подчеркивается, что «решение режима пригласить Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе / Бюро по демократическим институтам и правам человека всего за 10 дней до выборов помешало этому независимому органу получить доступ к ключевым этапам избирательного процесса».

ЕС «продолжит вводить ограничительные и целенаправленные меры против режима, одновременно оказывая финансовую поддержку гражданскому обществу, белорусским демократическим силам в изгнании и белорусской культуре», сказано в документе.