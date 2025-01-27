НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Евросоюз назвал фиктивными выборы в Белоруссии

Источник:
ТАСС
663 8

Евросоюз считает президентские выборы в Белоруссии фиктивными. ЕС продолжит вводить санкции против властей страны, говорится в заявлении главы дипломатии сообщества Каи Каллас и еврокомиссара по расширению Марты Кос.

«Сегодняшние фиктивные выборы в Белоруссии не были ни свободными, ни справедливыми. Народ Белоруссии заслуживает реального голоса в том, кто будет управлять страной», — приводит ТАСС заявление.

В документе подчеркивается, что «решение режима пригласить Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе / Бюро по демократическим институтам и правам человека всего за 10 дней до выборов помешало этому независимому органу получить доступ к ключевым этапам избирательного процесса».

ЕС «продолжит вводить ограничительные и целенаправленные меры против режима, одновременно оказывая финансовую поддержку гражданскому обществу, белорусским демократическим силам в изгнании и белорусской культуре», сказано в документе.

Еще по теме
СМИ узнали о плане Трампа завершить конфликт на Украине за 100 дней
Лукашенко победил на выборах президента с 86,82% голосов
Захарова назвала циничным заявление Зеленского о переговорах
Французский историк рассказал о победе России над Западом
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Датский пилот истребителя F‑16 «долетался» на Украине
Зеленский потребовал от России вернуться к границам до 2022 года
Путина экстренно вызвали к телефону во время совещания
Мизулину возмутили слова Трампа о роли СССР во Второй мировой
Обсуждение (8)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
27
Украина изменит закон о мобилизационном возрасте
23
Лукашенко победил на выборах президента с 86,82% голосов
22
Мизулину возмутили слова Трампа о роли СССР во Второй мировой
20
Зеленский потребовал от России вернуться к границам до 2022 года
17
Трамп поставил России ультиматум по Украине