Российский сорт чиа вывели в Омске

Первый в России сорт чиа, чьи семена признаны суперфудом, вывели в Омском аграрном научном университете им. Столыпина, сообщила профессор вуза, доктор сельскохозяйственных наук Нина Казыдуб.

«По содержанию масла, биологически активных веществ омский сорт не уступает исходным мексиканским формам», — сообщила ТАСС Казыдуб.

Российский чиа назвали «Сибирский изумруд». Ученые сократили период цветения растения, иначе оно погибало при ранних заморозках. Выведение сорта велось с 2017 года по заказу представителей пищевой промышленности из Санкт-Петербурга. Сейчас сорт прошел госсортоиспытание и включен в госреестр.

«Вообще эту культуру, которая активно использовалась в Мексике, сначала почти истребили испанцы при колонизации Америки. А семена чиа обладают большим энергетическими потенциалом и широко использовались местным населением. И лишь недавно, в начале 90-х годов, культура вновь стала востребована в мире», — рассказала ученый.

Семена чиа полезны высоким содержанием белка, полезных волокон, минералов и витаминов. Растение обладает высокой антиоксидантной активностью благодаря содержанию фенольных соединений. Эфирные масла чиа обладают антимикробными свойствами.