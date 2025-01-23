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Редкий выброс «черной призрачной структуры» произошел на Солнце

Источник:
Sibnet.ru
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Выброс черной призрачной структуры произошел в среду, 22 января на Солнце, говорится в сообщении Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Очень редкое, красивое и даже немного жутковатое явление произошло сегодня на нашей звезде. Прямо в центре видимого диска сформировалась, а затем частично была выброшена в космос и частично рассеялась в короне призрачная структура выраженного черного цвета», — сказано в сообщении.

Такие цвета обычно дает нейтральный водород, который способен почти полностью поглощать падающее на него сзади излучение с короткими длинами волн, объяснили в Лаборатории солнечной астрономии.

Холодный протуберанец с большим количеством нейтрального водорода был выброшен в результате вспышки и разбросан по солнечной короне. Черное облако плазмы наблюдалось в течение трех часов, а затем рассеялось и исчезло, уточнили астрономы.

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