НАВЕРХ
Актуальная тема
Русские машины
Актуальная тема
Русские машины
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ собрал гоночную версию Lada Iskra

Источник:
Sibnet.ru
165 0

АвтоВАЗ собрал гоночную версию Lada Iskra, в открытой продаже автомобиль появится в 2025 году, сообщает пресс-служба автозавода. Официальная премьера машины состоится 25 января 2025 года в рамках Гонки чемпионов в Самарской области.

Кузов автомобиля облегчен и оснащен дополнительным каркасом безопасности. В подвеске установлены специальные амортизаторы, более жесткие пружины, а в опорах амортизаторов и рычагах подвески применены не сайлент-блоки, а сферические шарниры.

Гоночная версия Lada Iskra
Гоночная версия Lada Iskra
Фото: © пресс-служба АвтоВАЗ

Двигатель был переработан — его объем увеличили с 1,6 литра до 1,8 литра за счет применения оригинального коленвала, увеличивающего ход поршня шатунов, а также модернизации систем впуска и выпуска.

В итоге мощность двигателя увеличилась до 173 лошадиных сил. Одновременно были модернизированы тормоза — задние колеса получили их от Vesta, также использован гидравлический ручной тормоз и система регулировки тормозных усилий.

Тема: Русские машины
Представлен прототип первого российского летающего авто. ФОТО
Глава АвтоВАЗа допустил запуск нового бренда
Раскрыта тайна вставших на учет трех новых Volga
АвтоВАЗ повысил цены на самые дешевые автомобили
смотреть все
Авто #Автопром #Автоспорт
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Тела замученных мирных жителей нашли в Курской области
Зеленскому трижды отказали в приглашении на инаугурацию Трампа
Январский парад шести планет: где смотреть
Евросоюз удвоил импорт российских лекарств
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять приемов расположить к себе людей
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Еда и терпение: как отучить кота от ночного «тыгыдыка»
Ритуал: как быстро уложить ребенка спать
Чем выгорание отличается от депрессии
Все статьи
Мультимедиа
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

corrector

матушка природа уже давно всё решила, к чему пустые разговоры

Twilight88

Москвичам деньги нужнее, решили они свой шоколад делать, негодники

Костя Некрасов

и три порося поставили минусы..

mosquito__2010

ну щас начнут стрелки переводить на виноватого.типичная гавкотня неудачников проваливших британские и...