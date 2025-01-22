АвтоВАЗ собрал гоночную версию Lada Iskra, в открытой продаже автомобиль появится в 2025 году, сообщает пресс-служба автозавода. Официальная премьера машины состоится 25 января 2025 года в рамках Гонки чемпионов в Самарской области.

Кузов автомобиля облегчен и оснащен дополнительным каркасом безопасности. В подвеске установлены специальные амортизаторы, более жесткие пружины, а в опорах амортизаторов и рычагах подвески применены не сайлент-блоки, а сферические шарниры.

Гоночная версия Lada Iskra Фото: © пресс-служба АвтоВАЗ

Двигатель был переработан — его объем увеличили с 1,6 литра до 1,8 литра за счет применения оригинального коленвала, увеличивающего ход поршня шатунов, а также модернизации систем впуска и выпуска.

В итоге мощность двигателя увеличилась до 173 лошадиных сил. Одновременно были модернизированы тормоза — задние колеса получили их от Vesta, также использован гидравлический ручной тормоз и система регулировки тормозных усилий.