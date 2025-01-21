Железную статую рыцаря извлекли со дна Байкала после обращения граждан, сообщила Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

«После вмешательства надзорного ведомства указанный объект извлечен из озера, что нашло подтверждение в ходе обследования дна водолазами», — говорится в сообщении ведомства.

Рыцарские доспехи установил в 40 метрах от берега Байкала в Листвянке дайв-центр «Аква-ЭКО» в начале декабря 2024 года. Арт-объект решили назвать «Рыцарем Байкала» в честь ученого Григория Галазия.

В середине января рыцаря снял на видео иркутский дайвер Марк Кисурин, его кадры разлетелись по иркутским и бурятским пабликам и вызвали бурю негодования. Комментаторы назвали статую мусором и возмутились загрязнением Байкала.

«Это просто железо, которое не содержит в себе ГСМ, химических веществ и тому подобного. Как вы считаете, несет ли экологическую опасность, например, якорь вместе с цепью, который оторвался от судна и лежит на дне? То же самое и рыцарь», — комментировал «Ирсити» представитель дайв-центра Александр Филиппов.