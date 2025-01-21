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Возмутившего общественность «Рыцаря Байкала» убрали со дна озера

Источник:
Sibnet.ru
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Статуя «Рыцарь Байкала»
Фото: © телеграм-канал KISURIN «Рыцарь Байкала»

Железную статую рыцаря извлекли со дна Байкала после обращения граждан, сообщила Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

«После вмешательства надзорного ведомства указанный объект извлечен из озера, что нашло подтверждение в ходе обследования дна водолазами», — говорится в сообщении ведомства.

Рыцарские доспехи установил в 40 метрах от берега Байкала в Листвянке дайв-центр «Аква-ЭКО» в начале декабря 2024 года. Арт-объект решили назвать «Рыцарем Байкала» в честь ученого Григория Галазия.

В середине января рыцаря снял на видео иркутский дайвер Марк Кисурин, его кадры разлетелись по иркутским и бурятским пабликам и вызвали бурю негодования. Комментаторы назвали статую мусором и возмутились загрязнением Байкала.

«Это просто железо, которое не содержит в себе ГСМ, химических веществ и тому подобного. Как вы считаете, несет ли экологическую опасность, например, якорь вместе с цепью, который оторвался от судна и лежит на дне? То же самое и рыцарь», — комментировал «Ирсити» представитель дайв-центра Александр Филиппов.

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Жизнь #Общество #Природа #Иркутск
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