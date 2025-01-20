Премьера шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» состоялась на ТНТ в воскресенье, но седьмого участника команды звезд так и не представили, он появится во втором выпуске, и зрители гадают, кто им станет.

Участниками звездной команды стали герои прошлых сезонов — Ольга Серябкина, Надежда Сысоева, Павел Мамаев (победить первого сезона), Митя Фомин, Артем Калайджян и Торнике Квитатиани.

По логике, седьмым участником должна стать девушка, чтобы силы команд были равными. Методом исключения из предыдущих сезонов можно исключить Анну Хилькевич, Назиму, Юлию Паршуту, Наталью Рудову. Они появились в выпуске онлайн в качестве героев, раздавших задания участников.

Из всех участниц, кто был в предыдущих сезонах остались Вики Одинцова (первый сезон) , Оксана Самойлова, Анна Седокова и Виктория Боня (третий сезон).

Зрители предполагают, что с большей вероятностью седьмой участницей «Битвы сезонов» станет Анна Седокова. Она меньше других участников была в проекте, как только она пришла в команду, певицу отправили на испытание, и она проиграла.

При этом в Сети до премьеры шоу сообщалось, что «джокером» звездной команды будет звезда, не участвовавшая в шоу ранее.

Тайного участника «Выжить в Самарканде. Битва сезонов» зрители узнают только в воскресенье, 26 января, на ТНТ.