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Кто пополнит команду звезд в шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов»

Премьера шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» состоялась на ТНТ в воскресенье, но седьмого участника команды звезд так и не представили, он появится во втором выпуске, и зрители гадают, кто им станет.

Участниками звездной команды стали герои прошлых сезонов — Ольга Серябкина, Надежда Сысоева, Павел Мамаев (победить первого сезона), Митя Фомин, Артем Калайджян и Торнике Квитатиани.

По логике, седьмым участником должна стать девушка, чтобы силы команд были равными. Методом исключения из предыдущих сезонов можно исключить Анну Хилькевич, Назиму, Юлию Паршуту, Наталью Рудову. Они появились в выпуске онлайн в качестве героев, раздавших задания участников.

Из всех участниц, кто был в предыдущих сезонах остались Вики Одинцова (первый сезон) , Оксана Самойлова, Анна Седокова и Виктория Боня (третий сезон).

Зрители предполагают, что с большей вероятностью седьмой участницей «Битвы сезонов» станет Анна Седокова. Она меньше других участников была в проекте, как только она пришла в команду, певицу отправили на испытание, и она проиграла.

При этом в Сети до премьеры шоу сообщалось, что «джокером» звездной команды будет звезда, не участвовавшая в шоу ранее.

Тайного участника «Выжить в Самарканде. Битва сезонов» зрители узнают только в воскресенье, 26 января, на ТНТ.

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Топ комментариев

Nik3316

раньше в Конгрессе выступал... теперь над ним просто ржут и стебаются...местные укрохлопцы, вы все еще...

nicollaich

Чтобы от них потом не было глупых вопросов: "а нас за щщо"?

jeryakob

всем не хватает и роттенбергам тоже. это же их кормушка

Nik3316

просто отказались от коммунистического наследства, скинули с себя оковы индустриализации СССР... возвращаются...