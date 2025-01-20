НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Почему ночное небо темное

Источник:
Sibnet.ru
134 0

Млечный Путь содержит от 100 до 400 миллиардов звезд, а галактик в наблюдаемой Вселенной порядка 200 миллиардов. При таких условиях любой участок неба заполнен мириадами звезд, небо даже ночью должно быть ослепительно ярким.

Однако в реальности наблюдаемое после захода Солнца небо темное. Данное противоречие называется парадоксом Ольберса — по фамилии немецкого астронома, который впервые задался этим вопросом.

Парадокс «темного неба» объясняется двумя главными причинами. Первая — возраст Вселенной, который составляет около 13,8 миллиардов лет. Для преодоления расстояний свету требуется время, поэтому человечество не может наблюдать объекты, фотоны которых еще не достигли Земли.

Кроме этого, Вселенная постоянно расширяется. Этот феномен называется красным смещением: он возникает, когда длина световой волны увеличивается и смещается в сторону красной части электромагнитного спектра.

За счет данного процесса излучение от очень далеких объектов сильно растягивается, превращаясь в невидимое нашему глазу инфракрасное. Далекие звезды и галактики становятся невидимыми без чувствительных приборов.

Именно поэтому, несмотря на огромное количество звезд вокруг Земли, большинство из них увидеть в небе невозможно — их свет еще не достиг нашей планеты или уже сместился в инфракрасную область спектра. В результате для человеческого глаза небо кажется темным.

Тема: Человек и космос
Множество вспышек произошло на Солнце
Роскосмос показал горящий Лос‑Анджелес. ФОТО
Комета C/2024 G3 останется невидимой для россиян. ФОТО
Корональная дыра образовалась на Солнце
смотреть все
Наука #Космос #Интересно
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Глава евродипломатии обвинила Россию в морских диверсиях
Как работает бесплатный социальный интернет от Ростелекома
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Российская армия организует крупнейший котел для ВСУ
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять приемов расположить к себе людей
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Еда и терпение: как отучить кота от ночного «тыгыдыка»
Ритуал: как быстро уложить ребенка спать
Чем выгорание отличается от депрессии
Все статьи
Мультимедиа
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
31
Россия ударила по критически важным газовым объектам на Украине
30
Глава евродипломатии обвинила Россию в морских диверсиях
25
Армия России заняла второе место в рейтинге военной мощи
25
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
22
Британия изучит возможность размещения военных баз на Украине