Почему ночное небо темное

Млечный Путь содержит от 100 до 400 миллиардов звезд, а галактик в наблюдаемой Вселенной порядка 200 миллиардов. При таких условиях любой участок неба заполнен мириадами звезд, небо даже ночью должно быть ослепительно ярким.

Однако в реальности наблюдаемое после захода Солнца небо темное. Данное противоречие называется парадоксом Ольберса — по фамилии немецкого астронома, который впервые задался этим вопросом.

Парадокс «темного неба» объясняется двумя главными причинами. Первая — возраст Вселенной, который составляет около 13,8 миллиардов лет. Для преодоления расстояний свету требуется время, поэтому человечество не может наблюдать объекты, фотоны которых еще не достигли Земли.

Кроме этого, Вселенная постоянно расширяется. Этот феномен называется красным смещением: он возникает, когда длина световой волны увеличивается и смещается в сторону красной части электромагнитного спектра.

За счет данного процесса излучение от очень далеких объектов сильно растягивается, превращаясь в невидимое нашему глазу инфракрасное. Далекие звезды и галактики становятся невидимыми без чувствительных приборов.

Именно поэтому, несмотря на огромное количество звезд вокруг Земли, большинство из них увидеть в небе невозможно — их свет еще не достиг нашей планеты или уже сместился в инфракрасную область спектра. В результате для человеческого глаза небо кажется темным.