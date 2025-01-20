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Мемкоины Трампа вошли в топ крупнейших криптовалют

Источник:
Sibnet.ru
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Мемкоины TRUMP и MELANIA, выпущенные командой Дональда Трампа, стали лидерами по темпам роста и вошли в список крупнейших по капитализации криптовалют, следует из данных CoinMarketCap.

TRUMP занимает 18-ю строчку рейтинга с капитализацией 11,7 миллиарда долларов, MELANIA — 61-е место с капитализацией около 2 миллиардов долларов. Обе криптовалюты были запущены на блокчейне Solana.

Мемкоин Дональда Трампа TRUMP был выпущен 18 января, за два дня до инаугурации нового президента. Его суточный объем торгов превысил 52 миллиарда долларов, а показатель полной стоимости превысил 59 миллиардов.

В настоящее время TRUMP торгуется по 57,7 доллара, MELANIA торгуется около 12,26 доллара. Оба токена заняли первые строчки в списке наиболее подорожавших за последние сутки криптовалют.

На фоне ажиотажа вокруг мемкоинов TRUMP и MELANIA цена Solana обновила исторический максимум. Криптовалюта блокчейна достигла 294 долларов. Solana занимает пятую строчку в списке крупнейших монет, ее капитализация составляет около 126 миллиардов долларов.

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Экономика #Деньги
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Топ комментариев

Nik3316

раньше в Конгрессе выступал... теперь над ним просто ржут и стебаются...местные укрохлопцы, вы все еще...

nicollaich

Чтобы от них потом не было глупых вопросов: "а нас за щщо"?

jeryakob

всем не хватает и роттенбергам тоже. это же их кормушка

Nik3316

просто отказались от коммунистического наследства, скинули с себя оковы индустриализации СССР... возвращаются...