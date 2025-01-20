Подозреваемый в избиении сослуживцев военный задержан в Туве

Власти в Туве начали расследование после сообщений о том, что в одной из воинских частей жестоко избили контрактников. Подозреваемый задержан.

Видео избиения двоих военнослужащих, один из которых с тростью, появилось в тувинских пабликах. Утверждается, что оно было снято 16 января в Кызыле перед отправкой военных в зону боевых действий. На записи человек в форме избивает мужчин дубинкой и шокером, оскорбляет их и грозит изнасиловать.

«Военнослужащий, применивший физическую силу к сослуживцам воинской части дислоцированной в Республике Тыва задержан и помещен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело», — цитирует РБК пресс-службу Центрального военного округа.

Правоохранители начали расследование после сообщений о том, что в одной из военных частей были зафиксированы случаи жестокого обращения с военными, поступающими на службу по контракту, сообщила пресс-служба правительства Тувы.

По данным специального представителя главы республики по вопросам СВО Тимура Куулара, по этому факту работают следственно-оперативная группа военно-следственного отдела и военная прокуратура.