Крещенские купания отменили в Омске

Крещенские купания полностью отменены в Омске из-за теплой зимы, сообщил мэр города Сергей Шелест в телеграм-канале.

«В этом году, в связи с нестабильным характером погоды, а также недостаточной толщиной льда на водоемах, на территории города Омска не будет организовано ни одной крещенской купели», — написал Шелест.

Мэр так отреагировал на информацию о том, что обустраивают купель на Зеленом острове. «Ни мэрия, ни полиция, ни МЧС никаких разрешений не выдавали», — подчеркнул Шелест.

«Считаю, что лучшим решением для всех верующих, чтущих важнейший праздник в православном календаре, будет поход в храм», — добавил он.

По предварительной информации, купели на Крещение будут организованы в четырех населенных пунктах Омской области.