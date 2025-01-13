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Внук Пугачевой эмоционально пострадал от пожаров в Калифорнии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @npresnyakov

Внук Аллы Пугачеовой Никита Пресняков, живущий в США, высказался о пожарах в Калифорнии.

Пресняков поделился в соцсетях, что вместе с супругой покинул Калифорнию и теперь только сопереживает всем, кого коснулась трагедия.

«Мы живем в состоянии стресса уже три дня. Мы в безопасности, но продолжаем ежеминутно следить за ситуацией. Чувствуем депрессию и грусть из-за того, что такой прекрасный район просто исчез. Сочувствуем всем, кто потерял свои дома в этом безумии. Берегите себя», — написал внук Пугачевой.

Лесные пожары в штате Калифония начались в Лос-Анджелесе днем 7 января. Изначально огонь охватил прибрежный престижный район Пасифик-Палисейдс. В результате домов лишились тысячи жителей, в том числе многие звезды Голливуда.

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