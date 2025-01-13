Товарооборот между Китаем и Россией вырос до рекордного уровня

Товарооборот между Китаем и Россией в 2024 году вырос на 1,9% в долларовом выражении, до 244,8 миллиарда долларов, следует из данных таможни КНР.

Это стало новым рекордом в истории отношений двух стран. За предыдущий год объем торговли составлял 240,1 миллиарда долларов. В юаневом выражении товарооборот между Пекином и Москвой увеличился на 2,9%, приводит РБК данные китайской таможни.

Экспорт из Китая в Россию вырос на 4,1%, до 115,5 миллиардов, импорт из России остался на прежнем уровне — 129,3 миллиарда.

Китайский экспорт в Россию лишь ненамного оказался ниже совокупного экспорта во все страны (5% против 7,1%).

На долю Китая по-прежнему приходится более трети российской внешней торговли, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

По данным ведомства, крупнейшими торговыми партнерами России в январе—октябре прошлого года были Китай (33,8% от товарооборота России), Индия (8,8%) и Турция (8,3%).