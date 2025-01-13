Россия не собирается нападать на страны НАТО и не строит таких агрессивных планов, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

«Отношения между Россией и HATO сейчас не просто в самой низкой точке с момента окончания холодной войны. Альянсом был взят однозначный курс на противодействие нашей стране и сдерживание якобы исходящей от нас "угрозы". Происходит это во всех сферах и по всем азимутам», — сказал Масленников в интервью «Известиям».

По его словам, Россия никогда не стремилась к ухудшению отношений с HATO. Вина за их деградацию полностью лежит на альянсе. Москва не собирается нападать на страны НАТО и не строит таких агрессивных планов, подчеркнул глава департамента.

Дипломат отметил, что на случай ЧП у России и HATO остались так называемые горячие линии связи и возможности для экстренных контактов. Но от обычных контактов, которые можно было бы задействовать для поиска способов снижения напряженности, альянс отказался, отметил Масленников.

«Это был не наш выбор. Еще в 2014 году в одностороннем порядке натовцы прекратили сотрудничество с нами в Совете Россия — НАТО по военной и гражданской линия», — уточнил дипломат.