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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Фуры столкнулись на трассе в Омской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Омской области

Сразу три большегруза столкнулись на трассе в Марьяновском районе Омской области, два человека получили травмы, сообщает ГУ МЧС по региону.

«В 15 километрах от Александровки, столкнулись три большегруза. Сотрудники МЧС России с помощью специального инструмента деблокировали пострадавших», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работали четыре спасателя. Они вытащили водителей, которые оказались зажаты в кабинах грузовиков. Двое мужчин с травмами были доставлены в медучреждение.

Все автомобили были с прицепами. Одному из пострадавших мужчин 45 лет, личность второго устанавливается.

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ЧП #ДТП #Омск
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Топ комментариев

Невезучий

Если бы не помиловал папаша, сидел бы сейчас с крышей над головой.

winged_wanderer

Это можно сказать про всех болельщиков. Они же болеют.

pepelmetal

60 тысяч уже 200 и ещё 60 отправил)? Браво😂

Uynachalnica

Иноагент какой-то, однозначно! Путин заявляет, что доходы россиян растут, потому они и расхватывают яйца,...