Фуры столкнулись на трассе в Омской области

Сразу три большегруза столкнулись на трассе в Марьяновском районе Омской области, два человека получили травмы, сообщает ГУ МЧС по региону.

«В 15 километрах от Александровки, столкнулись три большегруза. Сотрудники МЧС России с помощью специального инструмента деблокировали пострадавших», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работали четыре спасателя. Они вытащили водителей, которые оказались зажаты в кабинах грузовиков. Двое мужчин с травмами были доставлены в медучреждение.

Все автомобили были с прицепами. Одному из пострадавших мужчин 45 лет, личность второго устанавливается.