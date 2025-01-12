The National Interest назвал «мангалы» символом российской победы

Россия победит Украину во многом благодаря способности российской армии быстро адаптироваться к меняющимся на поле боя условиям, считает ведущий военный эксперт издания The National Interest Брэндон Дж. Вайхерт.

Символом этой адаптации стали «танки-мангалы», названные на Западе «танками-черепахами». Они для зашиты от дронов окружены специальной конструкцией.

Российский «танк-мангал» Фото: © Минобороны России

«Выглядящие как ретро-машины из сериала Fallout», "танки-черепахи" прекрасно выполняют, возложенную на них задачу — они принимают на себя удар во время выдвижения штурмовых групп к рубежу атаки, отметил Вайхерт.

По его мнению, «танк-черепаха» — самая причудливая бронетехника в конфликте. «Но она демонстрирует, как ловко российские военные адаптируются к любым переменам за счет своей смекалки. Эти бронемашины не очень привлекательны, да и медлительны, но свою работу они делают», — считает эксперт.

Так российские войска решили проблему с атаками дронов на наступающий танки. «Западу нужно смириться с тем, что русские, благодаря своей огромной стратегической глубине и способности к инновациям и адаптации к ситуации на поле боя, победят», — заключил Вайхерт.