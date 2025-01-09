НАВЕРХ
Актуальная тема
Русские машины
Актуальная тема
Русские машины
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Раскрыты планы по выпуску автомобилей «Волга»

Источник:
ТАСС
238 1

Ежегодно в Нижнем Новгороде планируют выпускать около 100 тысяч автомобилей «Волга», сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов.

Volga К30
Volga К30
Фото: © пресс-служба бренда Volga

Производство будет идти в Нижегородском автомобильном кластере совместно с технологическим партнером. На старте намечен выпуск трех новых моделей — седана и двух кроссоверов.

Автомобили представили в мае 2024 года на выставке «Цифровая индустрия промышленной России». Все три новых «Волги» представляют собой доработанные модели китайского бренда Changan.

В частности, «Волги» получат новые радиаторные решетки в фирменном стили «китовый ус», переработанные бамперы и новые шильдики с изображением оленя. Стоимость новинок будет начинаться от 2,4 миллиона рублей.

Тема: Русские машины
Главные российские новинки автопрома в 2025 году
АвтоВАЗ собрался выйти на рынок Вьетнама
Госдума получила партию Lada Aura
АвтоВАЗ выбрал названия для своих новинок
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
ВСУ начали новое наступление в Курской области
Алиев возложил вину за авиакатастрофу на Россию
Байден сделал странное заявление о Путине
СССР предрекли возрождение в 2025 году
Обсуждение (1)
Картина дня
Байден «под занавес» ударит по экономике России санкциями
Объявлены параметры финального пакета военной помощи Украине
Российские авиакомпании введут «жесткие» скидки для детей
Дом Хантера Байдена сгорел дотла
Мультимедиа
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
60
СССР предрекли возрождение в 2025 году
42
Присоединение Гренландии к США станет концом НАТО
37
ВСУ начали новое наступление в Курской области
35
Блинкен признался в тайных поставках оружия Украине еще до СВО
32
Сирийские политики отказались пожимать руку Бербок