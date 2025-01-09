Раскрыты планы по выпуску автомобилей «Волга»

Ежегодно в Нижнем Новгороде планируют выпускать около 100 тысяч автомобилей «Волга», сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов.

Volga К30 Фото: © пресс-служба бренда Volga

Производство будет идти в Нижегородском автомобильном кластере совместно с технологическим партнером. На старте намечен выпуск трех новых моделей — седана и двух кроссоверов.

Автомобили представили в мае 2024 года на выставке «Цифровая индустрия промышленной России». Все три новых «Волги» представляют собой доработанные модели китайского бренда Changan.

В частности, «Волги» получат новые радиаторные решетки в фирменном стили «китовый ус», переработанные бамперы и новые шильдики с изображением оленя. Стоимость новинок будет начинаться от 2,4 миллиона рублей.