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Новосибирск вошел в топ городов с самым дешевым катанием на коньках

Источник:
Sibnet.ru
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Новосибирск вошел в тройку городов-миллионников, где дешевле всего покататься на коньках, сообщила пресс-служба 2ГИС.

Вход на каток со своими коньками в Новосибирске в среднем обойдется в 110 рублей, катание на прокатных коньках — в 300 рублей, подсчитали эксперты геосервиса.

Дешевле катание будет только в Казани и Челябинске. В столице Татарстана прокат коньков обойдется всего в 190 рублей.

Другие сибирские города-миллионники тоже вошли в топ-10 с самым дешевым катанием на коньках. Красноярск занял четвертое место, Омск — пятое.

В Красноярске стоимость катания со своими коньками — 150 рублей, с прокатом — 300 рублей. В Омске — 200 и 450 рублей соответственно.

Санкт-Петербург стал самым дорогим городом: один сеанс катания с прокатом коньков обойдется здесь в 800 рублей. На втором месте Москва со стоимостью сеанса в 750 рублей. Со своими коньками в обоих городах дешевле — можно прокатиться в среднем за 500 рублей. В топ-3 самых дорогих городов вошел Ростов-на-Дону: катание с прокатом будет стоить в среднем 635 рублей.

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Жизнь #Зимние виды #Новосибирск #Красноярск #Омск
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Топ комментариев

pepelmetal

У самоходного уже давно фляга свистит!

nicollaich

Цеивроппейцы уже сообщили, что этот нп не имел стратегического значения?

dma_dma

возможно, в знак протеста, все айбарджанцы покинут Россию?

Uynachalnica

А мне как то это без разницы уже, я же не о том, кто разваливал и почему, а о том, что основной переворот...