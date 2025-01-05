Загадочный туман встревожил жителей США

Жители южных штатов США стали массово жаловаться на странный туман с запахом горящих химикатов, который регулярно накрывает районы городской застройки.

Горожане рассказываю в соцсетях, что при вдыхании тумана они испытывают неприятные симптомы. Это могут быть насморк, жар и спазмы в желудке, а также жжение в носу, пишет издание Daily Mail.

Специалисты говорят, что необычный химический запах может быть связан со способностью капель тумана принимать на себя частицы грязного воздуха у поверхности земли и подолгу сохранять запах.

«Зараженный» туман способен при вдыхании вызывать раздражение в дыхательной системе человека. Чем выше влажность воздуха, тем опаснее становится этот эффект, отмечается в статье.