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Загадочный туман встревожил жителей США

Источник:
Sibnet.ru
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Жители южных штатов США стали массово жаловаться на странный туман с запахом горящих химикатов, который регулярно накрывает районы городской застройки.

Горожане рассказываю в соцсетях, что при вдыхании тумана они испытывают неприятные симптомы. Это могут быть насморк, жар и спазмы в желудке, а также жжение в носу, пишет издание Daily Mail.

Специалисты говорят, что необычный химический запах может быть связан со способностью капель тумана принимать на себя частицы грязного воздуха у поверхности земли и подолгу сохранять запах.

«Зараженный» туман способен при вдыхании вызывать раздражение в дыхательной системе человека. Чем выше влажность воздуха, тем опаснее становится этот эффект, отмечается в статье.

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Улитка на склоне

У этих инфляции нет. Они себе компенсируют.

viktor182

Весь Кузбасс задыхается от гари и копати, а эти все о благополучии Европы и Китая беспокоятся)))