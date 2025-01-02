В Новосибирске в сезоне 2024-2025 открыто множество катков. Можно выбрать: залитый стадион или хоккейная коробка, бесплатный вход, со своими коньками или прокат.

Час катания на коньках при умеренном темпе сжигает около 300 килокалорий. Этот вид спорта тренирует координацию, ловкость и способность удерживать равновесие, а также улучшает работу сердечно-сосудистой системы. А главное — это отличный вид активного отдыха для компании в черте города.

На всех катках Новосибирска действуют единые правила: вход со своими коньками оплачивается один раз на неограниченное время в течение дня, коньки в прокат выдаются с почасовой оплатой и залогом. Выдача коньков в прокат завершается минимум за час до закрытия катка.

На некоторых катках есть услуга заточки коньков. Но работает по своему расписанию. Если нужно заточить коньки, то время работы услуги лучше заранее уточнить по телефону.

Каток на стадионе «Спартак»

Самый большой каток в Новосибирске, площадь льда — 7,3 тысячи квадратных метров. Массовое катание на «Спартаке» сопровождается музыкой. В темное время суток, помимо освещения, по периметру включают разноцветные гирлянды.

Адрес:

Новосибирск, Центральный район, улица Мичурина, 10.

Тел.: 8 (383) 211 11 06.

Время работы:

Со вторника по пятницу — с 16.00 до 21.00.

Суббота и праздничные дни — с 11.00 до 22.00.

Воскресенье — с 11.00 до 21.00.

Понедельник — выходной.

В нестандартные выходные и праздничные дни (например, в новогодние каникулы) расписание может меняться. Справочный тел.:

Цена входа: для взрослых — 150 рублей, для детей и пенсионеров — 80 рублей. Посещение катка со своими коньками по времени не ограничено.

Цена проката: для взрослых — 250 рублей в час, для детей до 10 лет и пенсионеров — 125 рублей в час.

В наличии более 500 пар коньков: фигурных — с 29 по 42 размер и хоккейных — с 35 по 47. Ботинки обрабатывают антибактериальными средствами и хранят в помещении, оснащенном модернизированной системой вентиляции и рециркуляторами для обеззараживания воздуха.

Каток на набережной

Каток на Михайловской набережной простирается по нижнему променаду от парка «Городское начало» до Речного вокзала.

Адрес:

Новосибирск, Октябрьский район, Центральная набережная реки Обь рядом со станцией метро «Речной вокзал».

Тел.: 8 923 119 54 54.

Время работы:

С понедельника по пятницу — с 11.00 до 22.00

Суббота, воскресенье — с 10.00 до 22.00.

Стоимость входа: 150 рублей без ограничения по времени.

Стоимость проката: Для взрослых — 350 рублей в час, для детей — 250 рублей в час. Аренда опоры — 150 рублей.

Каток в Центральном парке

Большой каток в центре Новосибирска. Площадь льда — более 4 тысяч квадратных метров.

Адрес:

Новосибирск, Центральный район, улица Мичурина, 8.

Тел.: 8 (383) 224 93 33.

Время работы:

Ежедневно с 12.00 до 22.00.

Вход: бесплатно со своими коньками.

Прокат: Взрослые — 163 рубля в час, дети до 13 лет и пенсионеры — 86 рублей в час. Залог — 2 тысячи рублей за пару или документ, удостоверяющий личность.

Каток в Нарымском сквере

Небольшой каток в центре города. Ледовая площадка подсвечивается фонарями и нарядно оформлена гирляндами.

Адрес:

Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Челюскинцев, 93.

Тел.: 8 939 823 04 91.

Время работы:

Понедельник — с 15.00 до 21.00.

Со вторник по воскресенье — с 11.00 до 21.00.

Вход: взрослые — 86 рублей в час, дети до 13 лет и пенсионеры — 54 рубля в час.

Прокат: Для взрослых — 163 рубля в час, для детей до 13 лет и пенсионеров — 86 рублей в час. Залог — 2 тысячи рублей за пару или документ, удостоверяющий личность. Заточка одной пары коньков — 120 рублей.

Каток на стадионе «Чкаловец»

Один из самых больших катков Новосибирска под открытым небом. Площадь ледового поля составляет около 4 тысяч квадратных метров.

Адрес:

Новосибирск, Дзержинский район, ул. Республиканская, 12/1.

Тел.: 8 (383) 252 00 84.

Время работы:

Со вторника по пятницу — с 17.00 до 20.00.

Выходные и праздничные дни — с 12.00 до 20.00.

Понедельник — технический день.

Стоимость входа: взрослые — 86 рублей в час, дети до 13 лет и пенсионеры — 54 рубля в час.

Стоимость проката: Для взрослых — 163 рубля в час, для детей до 13 лет включительно и пенсионеров — 86 рублей в час. Залог — 2 тысячи рублей за пару или документ, удостоверяющий личность.

Каток на Бориса Богаткова

Хоккейная коробка размером 25 на 59 метров.

Адрес:

Новосибирск, Октябрьский район, мкр «Золотая нива», улица Бориса Богаткова, 194/3.

Тел.: 8 939 823 04 95.

Время работы:

Ежедневно с 11.00 до 21.00.

Вход: взрослые — 86 рублей в час, дети до 13 лет включительно и пенсионеры — 54 рубля в час.

Прокат: Для взрослых — 163 рубля в час, для детей до 13 лет включительно и пенсионеров — 86 рублей в час. Расчет наличными. Залог — 2 тысячи рублей за пару коньков или документ, удостоверяющий личность. Выдача коньков — до 19.30.

Каток на Часовой

Хоккейная коробка 30 на 60 метров.

Адрес:

Новосибирск, Советский район, мкр ОбьГЭС, улица Часовая, 25.

Тел.: 8 939 823 04 93.

Время работы:

Ежедневно с 11.00 до 21.00.

Вход: бесплатно со своими коньками.

Прокат: Для взрослых — 163 рубля в час, для детей до 13 лет включительно и пенсионеров — 86 рублей в час. В наличии размеры коньков — от 28 до 47. Залог — 2 тысячи рублей за пару или документ, удостоверяющий личность.

Каток на Богдана Хмельницкого

Массовое катание организуют на хоккейной коробке.

Адрес:

Новосибирск, Калиниский район, улица Богдана Хмельницкого, 68/1.

Тел.: 8 (383) 252 00 88.

Время работы:

Ежедневно с 12.00 до 20.00.

Периодически каток закрывают на тренировку хоккейной команды. Поэтому время работы лучше заранее уточнять по телефону: 8 (383) 252 00 88.

Вход: бесплатно со своими коньками.

Прокат: Для взрослых — 163 рубля в час, для детей до 13 лет включительно и пенсионеров — 86 рублей в час. В наличии ботинки — от 28 до 47 размера. Залог — 2 тысячи рублей за пару или документ, удостоверяющий личность.

Каток на Саввы Кожевникова

Крытая хоккейная коробка.

Адрес:

Новосибирск, Кировский район, Северо-Чемской жилмассив, улица Саввы Кожевникова, 3а.

Тел.: 8 939 823 04 94.

Время работы:

Ежедневно с 12.00 до 17.00.

Вход: бесплатно со своими коньками.

Прокат: Нет.

Каток на Зорге

Крытая хоккейная коробка размером 26 на 55 метров.

Адрес:

Новосибирск, Кировский район, Затулинский жилмассив, улица Зорге, 107 к 1.

Тел.: 8 939 823 04 92.

Время работы:

Ежедневно с 10.00 до 12.00, с14.00 до 18.00.

Каток может закрываться на тренировку хоккейной команды. Время работы уточнять по телефону 8 939 823 04 92.

Вход: бесплатно со своими коньками.

Прокат: Нет.

Каток на Вертковской

Крытая хоккейная коробка размером 20 на 40 метров.

Адрес:

Новосибирск, Кировский район, улица Вертковская, 19 к. 1.

Тел.: 8 939 823 04 90.

Время работы:

Ежедневно с 12.00 до 17.00.

Каток может закрываться на тренировку хоккейной команды, время для массового катания уточнять по телефону 8 939 823 04 90.

Вход: бесплатно со своими коньками.

Прокат: Нет.

Каток на стадионе «Заря»

Основной каток — ледовое поле рядом со стадионом «Заря». Дополнительно можно кататься на небольшой коробке с бортиками. Катание под музыку радиостанции «Европа+». Есть гардероб для обуви и ячейки для ценных предметов. В прокате около 800 пар коньков.

Адрес:

Новосибирск, Ленинский район, Западный жилмассив, улица Спортивная, 2.

Тел.: 8 (383) 354 93 87.

Время работы:

С понедельника по пятницу — с 19.00 до 22.00. До 20.00 катание бывает только в коробке, так как большой лед занят хоккеистами.

Суббота — с 12.00 до 22.00.

Воскресенье, праздничные дни — с 15.00 до 22.00 (про праздники лучше уточнять).

Цена входа: 120 рублей без ограничения по времени.

Цена проката: 170 рублей в час под денежный залог или документы. Заточка одной пары коньков — 150 рублей, сервис работает с 15.00 до 17.00 по субботам и воскресеньям.

Каток на стадионе «Сибсельмаш»

Можно кататься на большом или малом поле.

Адрес:

Новосибирск, Ленинский район, мкр «Сад Кирова», улица Пархоменко, 2А к 3. Вход со стороны улицы Ватутина, парковка со стороны улицы Пархоменко.

Тел.: 8 (383) 355 49 47.

Время работы: варьируется. Нужно уточнять по телефону или в группе «ВКонтакте» «Массовое катание на стадионе «Сибсельмаш».

Вход: со своими коньками: малое поле — 100 рублей в час, дети и льготники бесплатно, большое поле — 200 рублей в час.

Прокат: Малое поле — 150 рублей в час, дети и льготники бесплатно; большое поле — 300 рублей в час. Заточка коньков — 300 рублей.