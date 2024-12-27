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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ собрался выйти на рынок Вьетнама

Источник:
Sibnet.ru
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Российский автоконцерн АвтоВАЗ отправил во Вьетнам девять автомобилей для проведения сертификации и получения необходимых разрешений для продаж на местном рынке, сообщил торговый представитель России во Вьетнаме Вячеслав Харинов.

«На вьетнамском рынке достаточно плотно и давно присутствуют грузовые автомобили марки КамАЗ, уже несколько лет у нас действует сборочное производство марки ГАЗ, а сейчас и наш автомобильный гигант АвтоВАЗ плотно изучает местный рынок для поиска на нем своих ниш», — цитирует ТАСС Харинова.

По его словам, АвтоВАЗ отгрузил девять автомобилей различных моделей, в феврале будут доставлены Lada Granta, Lada Vesta, Niva Legend и Niva Travel.

Российская автомобильная продукция может быть достаточно конкурентоспособной по качеству, цене и соответствию тем тяжелым дорожным условиям, в которых эксплуатируется вьетнамская техника, высказал мнение Харинов.

«Например, в горно-лесистой местности могут прекрасно справляться наши внедорожники, всем известные автомобили "Нива"», — отметил торгпред.

Тема: Русские машины
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Авто #Авторынок #Торговля
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