Памятники Ленину и Екатерине II в Ирбите лишились новогодних костюмов

Жители Ирбита (Свердловская область) раскритиковали преображение памятников Ленину и Екатерине II в Деда Мороза и Снегурочку, новогодние костюмы сняли, сообщил мэр города Николай Юдин.

Памятники Ленину и Екатерине II на дни празднования Нового года «преобразили в Деда Мороза и Снегурочку», сообщила администрация города в среду. Власти подчеркивали, что не хотели оскорбить чувства местных жителей «вне зависимости от того, каких взглядов кто придерживается».

Но в местных группах стали писать, что новогоднее украшение «вандализм», «безобразие», «клоунада». Идею раскритиковали в местном отделении КПРФ.

После такой реакции администрация решила костюмы снять. «Чтобы не обострять ситуацию и не провоцировать никого на необдуманные поступки», — написал глава города Николай Юдин на своей странице в соцсети «ВКонтакте» и добавил, что приносит извинения тем, кто обиделся.

«"Переодев" памятники Екатерине II и В.И. Ленину в новогодние костюмы, мы стремились лишь создать у ирбитчан и гостей города предновогоднее, праздничное настроение. И сейчас считаю, что мы не оскорбили ни память Екатерины II, ни Ленина В.И.!!! Такая практика была и есть в других городах (например, в г. Москве напротив мэрии памятник Ю. Долгорукому)», — отметил Юдин.