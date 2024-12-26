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Знаки Зодиака, которые встретят любовь в 2025 году

Источник:
Sibnet.ru
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Знаки Зодиака и любовь
Фото: © ru.freepik.com
Найти любовь в 2025 году можно в поездках, в Сети или в старом знакомом. Астрологи считают, что наибольшие шансы встретить свою половинку есть у нескольких Знаков Зодиака.

Овен

Овнам в 2025 году сильно повезет в любви, причем знакомство может настолько удачным, что сначала в это будет сложно поверить, прогнозирует астролог Тамара Глоба.

По ее словам, наиболее удачные месяцы для знакомств — апрель-май и июнь-август.

Астролог Лилия Любимова советует Овнам не пренебрегать случайными знакомствами. Но она предостерегает представителей этого Знака Зодиака от служебного романа.

Лев

Львам в 2025 году любовь вскружит голову, и у них будет реальный шанс устроить семейную жизнь, отмечает Глоба.

Однако следует избегать отношений летом. Любимова предупреждает, что это — период сумбура.

Львы могут задуматься о разрыве с прежним избранником в пользу нового. «Новый возлюбленный вряд ли предложит вам узы брака, а старого можно потерять безвозвратно», — говорит астролог.

Водолей

Глоба обещает одиноким Водолеям встречу со спутником жизни, но им важно не спугнуть свое счастье, возможно, следующего раза придется ждать долго.

Любимова советует представителям этого Знака Зодиака присмотреться к ближайшему окружению — половинка может быть перед глазами, но Водолеи почему-то постоянно не принимают этого человека в расчет.

Рыбы

По словам Глобы, любовные похождения захлестнут Рыб, они будут пользоваться огромным успехом у противоположного пола.

Однако им следует быть внимательными в выборе: это может быть как любовь с большой буквы, так и сплошное разочарование.

Многообещающие знакомства ждут Рыб в конце 2025 года, уверена Любимова.

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