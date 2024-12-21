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Законно ли записывать телефонные разговоры

Источник:
Sibnet.ru
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Записывать телефонные разговоры можно, но только те, в которых гражданин лично принимает участие. Пользователь и его собеседник знают, о чем говорят, поэтому запись в этом случае ничего не меняет.

Однако нельзя распространять — публиковать или давать прослушивать третьим лицам — записанные разговоры, в которых есть защищенные категории информации: коммерческая тайна, сведения о частной или семейной жизни, персональные данные собеседника.

Например, если человеку позвонили с предложением из банка, то он вполне может записать этот разговор. Дело в том, что информация из подобных звонков в большинстве случаев является публичным предложением и не может быть коммерческой тайной.

Можно не предупреждать собеседника о том, что разговор записывается. Но передавать посторонним людям аудиозаписи без согласия собеседника нельзя, за это грозит административная ответственность по статье 13.14 КоАП РФ.

Тайну телефонных разговоров защищает статья 138 УК РФ. Однако она используется только в том случае, если человек специально записывает чужой разговор. За это судья может оштрафовать на 80 тысяч рублей или назначить исправительные работы до одного года.

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Жизнь #Законы #Смартфоны
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