Путин назвал причины роста цен на продукты

Главной причиной роста цен на продукты в России является рост потребления, заявил президент Владимир Путин на прямой линии.

Также на ситуацию повлияли собранный урожай и мировые цены, которые выросли за этот год, уточнил глава государства. Путин уточнил, что на росте цен также сказываются санкционные ограничения.

«В известной степени сказываются и те ограничения внешние, санкции и так далее. Они не имеют ключевого значения, но все-таки так или иначе отражаются, потому что удорожают логистику», — отметил глава государства.

Президент признал, что рост цен на продовольствие — «вещь неприятная», однако выразил уверенность, что при сохранении макроэкономических показателей российские власти справятся с этой ситуацией.