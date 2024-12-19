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Путин назвал причины роста цен на продукты

Источник:
Sibnet.ru
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Главной причиной роста цен на продукты в России является рост потребления, заявил президент Владимир Путин на прямой линии.

Также на ситуацию повлияли собранный урожай и мировые цены, которые выросли за этот год, уточнил глава государства. Путин уточнил, что на росте цен также сказываются санкционные ограничения.

«В известной степени сказываются и те ограничения внешние, санкции и так далее. Они не имеют ключевого значения, но все-таки так или иначе отражаются, потому что удорожают логистику», — отметил глава государства.

Президент признал, что рост цен на продовольствие — «вещь неприятная», однако выразил уверенность, что при сохранении макроэкономических показателей российские власти справятся с этой ситуацией.

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Политика #Россия #Продукты
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Топ комментариев

rumatam

с какого перепугу, то сателлит то дайте , вот они пиявки на теле России.............

Twilight88

А мне можно бесплатно прогреть дом зимой?

Twilight88

И на кой они нужны за наши деньги? Скатертью дорожка. Это руление что то дает населению?

Uynachalnica

При таких экспертах у нас ничего дешевого быть не может, даже грязи!