Путин поддержал идею «рождественского перемирия»

Президент Владимир Путин поддержал инициативу премьера Венгрии Виктора Орбана по урегулированию конфликта на Украине, которая включала объявление «рождественского перемирия», рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Однако идею не поддержала украинская сторона, а именно президент Украины Владимир Зеленский, уточнил Песков. При этом сценарий перемирия на Рождество положительно оценила команда избранного президента США Дональда Трампа.

Песков напомнил, что «команда Трампа не руководит Белым домом», поэтому ее одобрение было неофициальным. «В Белом доме все-таки сидит команда Байдена до 20 января», — сказал представитель Кремля.

Венгерский премьер в телефонном разговоре с Путиным предложил масштабный обмен пленными и «рождественское перемирие» в зоне конфликта на Украине. Киев отказался от этого предложения.