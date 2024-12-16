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Черный снег заинтересовал полицию Ачинска

Источник:
Sibnet.ru
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Черный снег в Ачинске Красноярского края
Фото: © ГУ МВД России по Красноярскому краю

Жители Ачинска поделились в социальных сетях фотографиями черного снега, явление привлекло внимание полиции, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю в понедельник.

«В ходе мониторинга СМИ сотрудниками МО МВД России "Ачинский" выявлен ряд материалов о сложившейся экологической ситуации в городе: местные жители сообщают о черном снеге на своем участке. Полицейскими зарегистрирован соответствующий рапорт в установленном порядке», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас полицейские всесторонне изучают обстоятельства случившегося, опрашивают авторов постов, распространенных в мессенджерах и социальных сетях. По окончании проверочных мероприятий будет принято решение в соответствии с законодательством.

Жители Ачинска в комментариях под публикациями в местных пабликах о снеге связывают состояние экологии с глиноземным комбинатом (АГК, входит в «Русал»), с его ТЭЦ, а также местным нефтеперерабатывающим заводом (АНПЗ, входит в «Роснефть»).

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Жизнь #Природа #Красноярск
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