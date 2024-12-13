США проведут масштабную переброску оружия на Украину

США до середины января поставят Украине сотни тысяч снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники, чтобы успеть оснастить ВСУ до ухода Джо Байдена с поста американского президента.

Белый дом ранее обещал максимально укрепить Украину до ухода Байдена с должности. Накануне президент США одобрил очередной пакет помощи Киеву на 500 миллионов долларов, оборудование для него поставят из запасов американской армии, передает CNN.

Источник телеканала из администрации президента назвал действия администрации Байдена «историческими усилиями по переброске огромного количества оружия на Украину в течение следующих пяти недель».

Администрация Байдена с августа 2021 года направила Украине 72 прямых транша вооружений из запасов Пентагона, для которых не требуется одобрение Конгресса. Вашингтон также поддерживает Киев по дополнительным программам.

В последний пакет помощи вошли средства противовоздушной обороны, боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, а также противотанковое оружие, дроны, специализированные военные автомобили и другое вооружение.