«Яндекс» выбрал главные неологизмы 2024 года

Слово «докс» вызвало наибольший интерес россиян в 2024 году, его значение искали чаще всего, сообщила пресс-служба «Яндекса».

Аналитики изучили обезличенные запросы пользователей в поисковике со словами «что такое», «что это» и «что значит» и отобрали пять слов, интерес к которым вырос как минимум в пять раз по сравнению с предыдущим годом.

Первое место досталось слову «докс». Это поиск конфиденциальной информации в интернете, которую потом используют для шантажа и других неблаговидных целей. Слово можно встретить в таком контексте, как «жди докс» или «на тебя заказали докс».

Затем следуют три слова, обозначающие людей: «скуф», «пикми» и «нормис». «Скуфами» называют мужчин старше 30 лет, которые не следят за собой, избегают занятий спортом и предпочитают нездоровую пищу.

«Пикми» — это девушки, пытающиеся всеми силами заслужить одобрение противоположного пола, а «нормис» — самый обычный, ничем не примечательный человек.

Замыкает пятерку «вонёнизм» — тренд на минимализм, ЗОЖ и самодостаточность, связанный с именем южнокорейской певицы, телеведущей и модели Чан Вонён.