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Путин заявил, что Россия должна стать мировым лидером в сфере ИИ

Источник:
ТАСС
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Россия должна стать лидером не только по созданию, но и по масштабу применения искусственного интеллекта во всех сферах жизни, заявил президент Владимир Путин на международной конференции AI Journey.

«Технологии искусственного интеллекта призваны стать важнейшим ресурсом достижения национальных целей развития, обеспечить укрепление обороноспособности страны, качественное развитие экономики и социальных отраслей, госуправления, рост инноваций», — сказал Путин.

И чтобы, по его словам, «успешно решать эти задачи, Россия должна стать мировым лидером не только по созданию, но и по масштабу применения, проникновению искусственного интеллекта во все без исключения сферы нашей жизни».

Президент отметил, что будет правильно, если пример смелых передовых подходов покажет и само государство. «Конечно, начинать нужно с себя», — подчеркнул Путин.

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Политика #Россия
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