Раскрыты подробности побега Асада из Сирии

Экс-президент Сирии Башар Асад сбежал из страны при помощи российских разведчиков, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Российская разведка вывезла его через авиабазу России в Сирии. После взлета на военно-транспортном самолете летчики отключили транспондер, чтобы маршрут не отследили, отмечает издание.

Перед отъездом экс-президента Сирии российская сторона убедила его, что он проиграет борьбу с вооруженными повстанцами. После этого ему предложили безопасный способ уехать, если он согласится сделать это «немедленно».

Асад тайно покинул Сирию в ночь на 8 декабря, в этот же день мятежники заняли сирийскую столицу — Дамаск, после чего объявили о завершении периода правления Башара Асада и начале «новой эры» в Сирии.