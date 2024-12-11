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Раскрыты подробности побега Асада из Сирии

Источник:
Bloomberg
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Экс-президент Сирии Башар Асад сбежал из страны при помощи российских разведчиков, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Российская разведка вывезла его через авиабазу России в Сирии. После взлета на военно-транспортном самолете летчики отключили транспондер, чтобы маршрут не отследили, отмечает издание.

Перед отъездом экс-президента Сирии российская сторона убедила его, что он проиграет борьбу с вооруженными повстанцами. После этого ему предложили безопасный способ уехать, если он согласится сделать это «немедленно».

Асад тайно покинул Сирию в ночь на 8 декабря, в этот же день мятежники заняли сирийскую столицу — Дамаск, после чего объявили о завершении периода правления Башара Асада и начале «новой эры» в Сирии.

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Политика #Мир
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