Рэпера Jay-Z обвинили в изнасиловании 13‑летней девочки

Рэпера и продюсера Jay-Z обвинили в изнасиловании 13-летней девочки в 2000 году на вечеринке его друга — P. Diddy, против которого расследуются дела о сексуальном насилии и секс-торговле людьми. Jay-Z назвал обвинения «отвратительными».

Девушка, пожелавшая остаться анонимной, заявила, что Jay-Z (настоящее имя — Шон Картер) и P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) изнасиловали ее в 2000 году на домашней вечеринке после церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в Нью-Йорке, приводит NBC News иск потерпевшей.

Первоначально заявление было подано в октябре, и ответчиком выступал только Комбс. Документ был подан повторно 9 декабря, чтобы включить Картера. Дело ведет адвокат Тони Базби, который представляет более сотни других заявителей по делу Комбса.

Девушка утверждает, что 14 лет назад она хотела попасть на вечеринку после церемонии и подходила к водителям лимузинов. Один из них сказал, что работает на Комбса и она «соответствует тому, что искал Diddy».

Водитель отвез ее в дом, где она подписала соглашение о неразглашении. Девушка выпила напиток, от которого почувствовала «дурноту, головокружение и необходимость прилечь», и ушла в комнату. К ней пришли P. Diddy, Jay-Z и неназванная женщина-знаменитость. Мужчины изнасиловали девушку, а женщина наблюдала.

«Эти обвинения настолько отвратительны по своей сути, что я умоляю вас подать уголовную жалобу, а не гражданскую! Любой, кто совершил такое преступление против несовершеннолетнего, должен быть заперт, вы не согласны?» — заявил Картер NBC News.

Рэпера P.Diddy арестовали 17 сентября, его обвиняют в многочисленных эпизодах сексуализированного насилия и торговле людьми. Суд отказал ему в возможности выйти на свободу под залог в 50 миллионов долларов.