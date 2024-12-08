Столица Сирии пала без сопротивления

Столица Сирии — Дамаск — пала без сопротивления, сообщил российский
военный корреспондент Юрий Котенок. СМИ подтверждают информацию о входе повстанцев
в город.
«Ключевые объекты инфраструктуры, включая здания силовых структур, ведущих средств массовой информации, учреждения пенитенциарной системы, занимают вооруженные люди», — написал Котенок в своем телеграм-канале.
Он подтвердил информацию, что президент Сирии Башар Асад
покинул территорию страны. Ранее сообщалось, что подразделения сирийской армии
покинули центр Дамаска.
Телеканал Al Jazeera сообщает, что силы сирийской оппозиции
уже вошли в столицу. Телеканал CNN со ссылкой на местных жителей пишет, что
боевики взяли под контроль военную тюрьму «Сайдная» в пригороде
Дамаска.
Сирийские повстанцы и боевики начали масштабное наступление
в неподконтрольной правительственным силам северо-западной провинции Идлиб
утром 27 ноября.