Столица Сирии пала без сопротивления

Столица Сирии — Дамаск — пала без сопротивления, сообщил российский военный корреспондент Юрий Котенок. СМИ подтверждают информацию о входе повстанцев в город.

«Ключевые объекты инфраструктуры, включая здания силовых структур, ведущих средств массовой информации, учреждения пенитенциарной системы, занимают вооруженные люди», — написал Котенок в своем телеграм-канале.

Он подтвердил информацию, что президент Сирии Башар Асад покинул территорию страны. Ранее сообщалось, что подразделения сирийской армии покинули центр Дамаска.

Телеканал Al Jazeera сообщает, что силы сирийской оппозиции уже вошли в столицу. Телеканал CNN со ссылкой на местных жителей пишет, что боевики взяли под контроль военную тюрьму «Сайдная» в пригороде Дамаска.

Сирийские повстанцы и боевики начали масштабное наступление в неподконтрольной правительственным силам северо-западной провинции Идлиб утром 27 ноября.