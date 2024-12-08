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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Столица Сирии пала без сопротивления

Источник:
Sibnet.ru
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Столица Сирии — Дамаск — пала без сопротивления, сообщил российский военный корреспондент Юрий Котенок. СМИ подтверждают информацию о входе повстанцев в город.

«Ключевые объекты инфраструктуры, включая здания силовых структур, ведущих средств массовой информации, учреждения пенитенциарной системы, занимают вооруженные люди», — написал Котенок в своем телеграм-канале.

Он подтвердил информацию, что президент Сирии Башар Асад покинул территорию страны. Ранее сообщалось, что подразделения сирийской армии покинули центр Дамаска.

Телеканал Al Jazeera сообщает, что силы сирийской оппозиции уже вошли в столицу. Телеканал CNN со ссылкой на местных жителей пишет, что боевики взяли под контроль военную тюрьму «Сайдная» в пригороде Дамаска.

Сирийские повстанцы и боевики начали масштабное наступление в неподконтрольной правительственным силам северо-западной провинции Идлиб утром 27 ноября.

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Asd10

Если и таких как ты посчитать, то ваще до фига.

ANKO-1974

Когда-то хорошую мужскую обувь делали!

hope1986

Ну прям скайнет,не хватает Сары Конор

aevaev

продавать собрался, шумиху пытается создать