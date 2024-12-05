Шесть русских фильмов выйдут в кино в один день

Кинотеатры решили выпустить в прокат сразу шесть отечественны фильмов, среди главных новинок четверга, 5 декабря, — новогодняя комедия «Звезды в Сибири».

Новинками в кинотеатрах станут комедии «Папу маме заверни» с Дмитрием Нагиевым и Екатериной Шпицей, «Мое собачье дело» с Максимом Лагашкиным и Ириной Пеговой, «Операция "Холодно"» с Игорем Хрипуновым и Валентиной Мазуниной и «Уралочка» с Валерией Остаповой и Александром Горбатовым.

Одной из главных премьер будет фильм «Звезды в Сибири», где снялись артисты шоубиза: Ольга Бузова, Клава Кока, Дмитрий Маликов и другие. По сюжету, звезды отправятся на новогодний корпоратив и застрянут в сибирской деревне, где им придется отпразновать Новый год.

Еще одной российской премьерой стал мультфильм «Маша и Медведь в кино: Парк чудес».