Нутрициолог дала четыре простых совета правильного питания

Разнообразное меню из «чистых» продуктов, отказ от диет и поиска «волшебной пилюли» – действенные способы самостоятельно нормализовать работу организма и похудеть, считает врач-терапевт, нутрициолог Анастасия Комарова.

В современном мире, перенасыщенном информацией и рекламой, многие ищут простые решения в борьбе с лишним весом. «Маркетинг может побудить начать есть то, что вам не нравится, только потому что вы поверили в специфический эффект конкретного продукта», – сказала Комарова Sibnet.ru.

Врач утверждает, что мгновенных решений нет. Никакие добавки или специальные ингредиенты не способны обеспечить моментальное похудение. Но если придерживаться нескольких несложных правил, работа организма нормализуется и вес придет к стабильному показателю.

Цельные продукты. Овощи, фрукты, мясо, крупы и молочные продукты с чистым составом должны быть основой любого рациона.

Исключение соусов и газировок. Важно свести к минимуму потребление сладких напитков, промышленных соусов и мучных изделий. Чем проще и понятнее состав продукта, тем лучше он для здоровья.

Разнообразие в питании. Организму необходимы все макронутриенты: белки, жиры и углеводы. Недостаток каких-либо из них может привести к нарушениям и даже болезням, поэтому важно следить за сбалансированностью рациона.

Отказ от диет. Самое главное, по мнению нутрициолога, прекратить сидеть на диетах. Длительное ограничение в питании может вызвать навязчивые мысли о любимых продуктах и стресс. Это, в свою очередь, может привести к перееданию и срывам, поскольку мозг будет побуждать компенсировать недостаток пищи.

Следуя этим простым рекомендациям, каждый, без обращения к диетологам, может улучшить общее самочувствие. Комарова уверена, что «здоровое питание – это не только про ограничения, но и про осознанный выбор продуктов и уважение к своему организму».