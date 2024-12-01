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Путин утвердил федеральный бюджет на три года

Источник:
ТАСС
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Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете РФ на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.

Доходы федерального бюджета в 2025 году прогнозируются в размере 40,296 триллиона рублей, в 2026 году — 41,84 триллиона рублей и в 2027 году — 43,154 триллиона рублей, приводит ТАСС параметры бюджета.

Расходы в 2025 году ожидаются на уровне 41,469 триллиона рублей, в 2026 году — 44,022 триллиона рублей, в 2027 году — 45,915 триллиона рублей.

Таким образом, дефицит федерального бюджета составит в 2025 году 1,173 триллиона рублей, в 2026 году — 2,181 триллиона рублей, в 2027 году — 2,761 триллиона рублей.

В документе также указаны ожидаемые показатели ВВП. В 2025 году он прогнозируется в объеме 214,575 триллиона рублей (рост на 2,5%), в 2026 году — 230,568 триллиона рублей (рост на 2,6%), в 2027 году — 248,313 триллиона рублей (рост на 2,8%).

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