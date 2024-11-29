Финал сериала «Преступление и наказание» выйдет 30 ноября

Фото: © кадр из сериала «Преступление и наказание»

Финальные серии «Преступления и наказания» с Иваном Янковским покажут на «Кинопоиске» в субботу, 30 ноября.

Сериал «Преступление и наказание» состоит их восьми эпизодов. Первая часть вышла 2 ноября, остальные четыре серии станут доступны на «Кинопоиске» 30 ноября.

Сериал снят по одноименному роману Федора Достоевского, но перенесен в современный Санкт Петербург. При этом речь героев сохранила стилистику автора романа.

Экранизация, по мнению зрителей и кинокритиков, не оправдала ожиданий. Громкая реклама проекта сделала свое дело, но после выхода сериал раскритиковали. Даже Янковский не спас современное «Преступление и наказание», его актерскую игру зрители тоже не оценили.