СК восстановил картину убийства девушки свиньями в Красноярском крае

Девушка, которую загрызли свиньи в деревне Ушканка, потеряла сознание, после того как ее ударил бык, сообщило СУ СК РФ по Красноярскому краю.

Вечером в субботу, 23 ноября, 17-летняя девушка пошла кормить домашний скот. В этот момент в постройке в закрытых стойлах находились быки и свиньи.

«Вероятно, два быка вышли в коридор загона и один из них ударил девушку по голове рогом, в результате чего она потеряла сознание. После этого в коридоре загона на нее напали свиньи и причинили ей телесные повреждения в виде укусов», — говорится в сообщении ведомства.

Тело школьницы нашел ее друг около полуночи. Как заключил эксперт, непосредственной причиной смерти стала острая кровопотеря в результате повреждения бедренной артерии.

Семья погибшей занималась разведением свиней. Девушка неоднократно помогала по хозяйству, ухаживала за животными. В день трагедии родители уехали в Красноярск продавать мясо.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Максимальное наказание по ней — два года лишения свободы.