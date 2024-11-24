Путин одобрил новые ограничения на выдачу ипотеки

Центробанк России с 1 апреля 2025 года сможет устанавливать макропруденциальные лимиты по ипотечным и автомобильным кредитам, предоставляемым гражданам. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Согласно опубликованному на официальном портале правовой информации документу, изменения позволят снизить закредитованность россиян и предотвратить накопление рисков кредитными и микрофинансовыми организациями.

Макропруденциальные лимиты ограничивают долю необеспеченных потребительских кредитов в общем объеме кредитов. С помощью лимитов регулятор устанавливает максимальный объем кредитов, который может быть выдан заемщикам с высокой долговой нагрузкой.

К ним относятся граждане, которые тратят более 50% своего дохода на погашение долгов. Также Центробанк намерен ужесточить требования к первоначальному взносу при покупке жилья в новостройках и ограничить выдачу ипотечных кредитов на срок свыше 30 лет.