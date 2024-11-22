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Дорожный знак «Чмоки и поки» появился в российском городе

Источник:
Sibnet.ru
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Экспериментальный дорожный знак «Чмоки и поки»
Фото: © Управление дорожного хозяйства Воронежа

Экспериментальный дорожный знак «Чмоки и поки» появился у одной из школ Воронежа, сообщило управление дорожного хозяйства города.

Знак «Чмоки и поки» разработал дизайнер Артемий Лебедев. Указатель должен напоминать родителям, которые подвозят детей к школе, чтобы они не оставляли автомобиль на дороге, мешая другим участникам движения, а высаживали ребенка и ехали дальше.

Альтернативный знак установили возле школы №108. Для высадки будет использоваться бывший парковочный карман. На въезде в него установят знак 3.28 «Стоянка запрещена» с соответствующей табличкой дополнительной информации «Только для высадки детей. Машины не ставить!».

Знак 3.28 разрешает остановку продолжительностью не более пяти минут. Первое время на месте будут дежурить сотрудники Госавтоинспекции.

Если эксперимент признают удачным, то аналогичные знаки появятся рядом с другими образовательными учреждениями.

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