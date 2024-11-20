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Как правильно стирать нижнее белье

Источник:
Sibnet.ru
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Нижнее белье необходимо стирать при максимальной температуре, обычно это 95 градусов Цельсия, рассказала британский доктор Лиза Экерли.

Она уточнила, что если не выбрать для стиральной машины режим с максимальной температурой, то на нижнем белье после стирки могут остаться некоторые бактерии, пишет Mirror. В результате такое белье будет нельзя считать свежим.

«Что касается трусов, то температура ниже 60 градусов не избавит от бактерий», — предупредила доктор, порекомендовав добавлять при стирке белья любое популярное дезинфицирующее средство.

По словам доктора, только использование максимальной температуры вместе с дополнительной дезинфекцией позволит поддерживать гигиену нижнего белья на необходимом уровне.

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Домострой #Быт #Здоровье
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