Как правильно стирать нижнее белье

Нижнее белье необходимо стирать при максимальной температуре, обычно это 95 градусов Цельсия, рассказала британский доктор Лиза Экерли.

Она уточнила, что если не выбрать для стиральной машины режим с максимальной температурой, то на нижнем белье после стирки могут остаться некоторые бактерии, пишет Mirror. В результате такое белье будет нельзя считать свежим.

«Что касается трусов, то температура ниже 60 градусов не избавит от бактерий», — предупредила доктор, порекомендовав добавлять при стирке белья любое популярное дезинфицирующее средство.

По словам доктора, только использование максимальной температуры вместе с дополнительной дезинфекцией позволит поддерживать гигиену нижнего белья на необходимом уровне.